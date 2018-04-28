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Один человек пострадал при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы
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Один человек пострадал при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 40 минут назад
В столичном районе Лефортово произошло возгорание в квартире жилого дома, в результате которого пострадал один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС по столице.
«В оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: ул. Авиамоторная, д. 49/1. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. В результате пожара один человек получил ранения», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что площадь пожара составила 10 кв. м.
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