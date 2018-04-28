Один человек пострадал при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы

В столичном районе Лефортово произошло возгорание в квартире жилого дома, в результате которого пострадал один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС по столице.

«В оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: ул. Авиамоторная, д. 49/1. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. В результате пожара один человек получил ранения», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что площадь пожара составила 10 кв. м.