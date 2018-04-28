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На АЭС в Бельгии обнаружили утечку в системе охлаждения реактора
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На АЭС в Бельгии обнаружили утечку в системе охлаждения реактора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Русская Весна
БРЮССЕЛЬ, 28 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Утечка в системе охлаждения реактора обнаружена на АЭС «Дул» в бельгийской Фландрии, угрозы персоналу и окружающей среде нет, сообщила в субботу компания-оператор Engie-Electrabel.
"Установлена небольшая утечка воды в резервном трубопроводе системы охлаждения. Это небольшая утечка, мы все еще значительно ниже предела, который бы вызвал автоматическое отключение реактора. Это никак не влияет на безопасность", — сказала представитель компании.
По данным агентства Belga, утечка была обнаружена в ядерной части первого энергоблока АЭС «Дул», который был внепланово отключен 23 апреля для профилактических работ в системе охлаждения.
"Учитывая высокий уровень радиации в этой части (реактора), ремонтные работы очень затруднены. Реактор АЭС должен будет оставаться отключенным, по крайней мере, до 1 октября", — отмечает агентство.
На территории Бельгии находятся семь ядерных реакторов. Две бельгийских АЭС — «Дул» с четырьмя реакторами и «Тианж» с тремя реакторами — способны вырабатывать около 6 тысяч МВт электроэнергии, что обеспечивает 55% потребностей страны.
АЭС «Дул» является одной из старейших в Европе: она была запущена в 1974 году. В 2012 году в результате ультразвуковой проверки реакторов были выявлены тысячи трещин на корпусе одного из энергоблоков, тем не менее, после проведенной экспертизы он был перезапущен.
В связи с аварией на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году власти Бельгии приняли решение закрыть все атомные станции страны до 2025 года.
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