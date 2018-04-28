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Военный самолет из Индии не смог зайти на посадку в Подмосковье из-за неисправности шасси
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Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом

Военный самолет из Индии не смог зайти на посадку в Подмосковье из-за неисправности шасси 

Вечерняя Москва 21 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
На данный момент воздушное судно вырабатывает остатки топлива в баках.
В небе над подмосковным Жуковским произошло происшествие с военным самолетом из Индии.
По информации телеканала РЕН ТВ, на борту воздушного судна находятся семь человек. Уточняется, что экипаж — российский. Ил-38 готовится к посадке. Известно, что у самолета перед посадкой не вышло переднее шасси.
На видеокадрах, опубликованных телеканалом, видно, что самолет практически коснулся взлетно-посадочной полосы, но вновь стал набирать высоту. В настоящее время воздушное судно вырабатывает остатки топлива в баках. После этого он попытается зайти на вторую посадку.
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