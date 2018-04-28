Военный самолет из Индии не смог зайти на посадку в Подмосковье из-за неисправности шасси

На данный момент воздушное судно вырабатывает остатки топлива в баках.

В небе над подмосковным Жуковским произошло происшествие с военным самолетом из Индии.

По информации телеканала РЕН ТВ, на борту воздушного судна находятся семь человек. Уточняется, что экипаж — российский. Ил-38 готовится к посадке. Известно, что у самолета перед посадкой не вышло переднее шасси.

На видеокадрах, опубликованных телеканалом, видно, что самолет практически коснулся взлетно-посадочной полосы, но вновь стал набирать высоту. В настоящее время воздушное судно вырабатывает остатки топлива в баках. После этого он попытается зайти на вторую посадку.

МЕЖДУ ТЕМ Самолет рейса Москва-Иркутск совершил незапланированную посадку из-за болезни пассажира