Пожар в башкирской деревне тушили 23 спасателя

Сообщение о пожаре в деревне Тавричанка Альшеевского района поступило дежурному в 18 часов 30 минут. Очевидец рассказал, что горит дом и баня. На место немедленно выехали 16 спасателей региональной службы чрезвычайных ситуаций и 7 бойцов МЧС . В общей сложности со стихией боролись 10 единиц спецтехники.

Локализовать огонь удалось лишь в 19:23.

— По прибытии установлено, что в результате загорания сухой травы и сильного ветра огонь перекинулся на дом и баню на общей площади 50 кв. м, — рассказали в пресс-службе ведомства.

К счастью, дом оказался нежилой, и обошлось без пострадавших. На месте работает дознаватель.