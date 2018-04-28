Ремонт дорог по маршрутам следования FIFA в Подмосковье планируют завершить в середине мая

Дорожные службы Подмосковья проводят масштабный ремонт на автомобильных дорогах по маршрутам следования команд-участниц и гостей чемпионата мира по футболу 2018, работы планируют завершить в середине мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Всего в рамках подготовки к ЧМ будет отремонтировано 37 участков областных дорог общей протяженностью 130 километров. Это маршруты следования команд-участниц и прилегающая дорожная сеть к основным спортивным, транспортным и туристическим объектам. Все ремонтные работы на участках завершат в середине мая», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков

По его словам, сейчас работы по замене асфальтобетонного покрытия активно ведутся на 17 участках автодорог в 12 муниципалитетах. Так, производственные комплексы ГБУ «Мосавтодор» и подрядные организации вышли на ремонт всех региональных объектов, ремонт муниципальных дорог начнется в мае.

В городском округе Красногорск идет замена асфальтобетонного покрытия на участке Волоколамского шоссе с 25,7 километра по 28,5 километр. Дорога находится рядом с базой в поселке Нахабино и стадионом в городе Дедовск . Ведется ремонт на подъездных путях к базе в деревни Кострово и стадиону в поселок Глебовский — на Волоколамском шоссе с 70,3 километра по 71,4 километр и с 49,4 километра по 54,9 километр.

Также идет ремонт дорог в Раменском на подъезде к базе в поселке Кратово , где будет базироваться сборная Португалии : на участках улицы Народная с 0 километра по 0,5 километр и улице Чугунова с 0,9 километра по 1,7 километр, на участке автодороги Кратово-Хрипань с 0 километра по 5,7 километр. Укладка асфальтобетонного покрытия ведется на улице Туполева с 2,9 километра по 5,1 километр в городе Жуковский

Кроме этого, ремонт проводится на участках автодорог М-2 «Крым» — Павловское с 2,8 километра по 4,7 километр в Домодедове, Подольск-А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» с 0,9 километра по 2,4 километр в Подольске

Во избежание заторов все ремонтные работы ведутся преимущественно в ночное время.

В материале отмечается, что подготовка дорожной сети Подмосковья к чемпионату мира началась в регионе еще в 2017 году, тогда было отремонтировано 29 участков дорог общей протяженностью более 80 километров.