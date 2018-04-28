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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ
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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
с 12 час 30 мин. до 18 час 28 апреля 2018 г.
в Москве и ТиНАО
ожидаются сильный ветер с порывами 15 м/с и выше и местами гроза.
При грозе порывы ветра 12-15 м/с.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
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