ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ

с 12 час 30 мин. до 18 час 28 апреля 2018 г.

ожидаются сильный ветер с порывами 15 м/с и выше и местами гроза.

При грозе порывы ветра 12-15 м/с.