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Сильный ветер и ухудшение погоды ожидаются в Иркутске 3 мая
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Сильный ветер и ухудшение погоды ожидаются в Иркутске 3 мая 

АиФ Иркутск 44 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Иркутский гидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды 3 мая.
По Иркутску ожидаются небольшие дожди с усилением ветра до 20 метров в секунду. Дневные температуры будут достигать +19 градусов.
По области ветер также усилится, до 23 метров в секунду. Местами ожидаются пыльные бури, переходящие в дождь с мокрым снегом. В отдельных районах в течение суток ожидаются грозы, днём сильные осадки. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы 14-19 м/с, местами: ночью в южных, центральных, верхнеленских районах, днём в западных, центральных и южных районах 8-13 м/с, порывы 18-23 м/с, температура ночью +4, +9°, при прояснении -1, -6°, днём +14, +19°, при облачной погоде +4, +9°.
Также обращаем ваше внимание на то, что в горах Южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.
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