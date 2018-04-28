Ураган наломал дров в Саратовской области 

Сильный шторм повредил в регионе множество деревьев, зданий и объекты социальной сферы.
Так, в Перелюбском районе Саратовской области сильный ветер сорвал крышу с детского сада. ЧП произошло днем 28 апреля в селе Большая Тарасовка. Обломки металлической крыши повредили газовую трубу. Повреждены также стены здания. Никто, к счастью, не пострадал.
В Балакове порывы ветра буквально наломали дров из старых тополей, которые росли возле домов. В Саратове наблюдалась такая же картина. Здесь ветер повалил несколько столбов освещения, козырьки крыш, рекламные конструкции.
Фотографиями последствий урагана жители региона делятся в социальных сетях. Напомним, на 29 апреля в МЧС также передали неблагоприятный прогноз: в воскресенье ожидается также сильный ветер, до 17 м/с.
Фото: соцсети