Под Саратовом ветром сорвало крышу детсада

В Перелюбском районе Саратовской области порывы штормового ветра сорвали крышу с детского сада, в результате частичного обрушения здания пострадавших нет, передает "Интерфакс"

Как сообщил глава областной службы спасения Юрий Юрин, в момент ЧП людей в учреждении не было, пострадавших нет, стены здания частично обрушились.

Первыми на месте оказались спасатели, оказывавшие в этом районе помощь населению от паводка. Они разбирают завалы.

По словам Юрина, все коммуникации в учреждении отключены.

Между тем, местные СМИ сообщают, что рухнувшая крыша пробила газовую трубу.