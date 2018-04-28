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Под Саратовом ветром сорвало крышу детсада
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Под Саратовом ветром сорвало крышу детсада 

Вести.Ru 23 минуты назад
Фото: РИА "Новый День"
В Перелюбском районе Саратовской области порывы штормового ветра сорвали крышу с детского сада, в результате частичного обрушения здания пострадавших нет, передает "Интерфакс".
Как сообщил глава областной службы спасения Юрий Юрин, в момент ЧП людей в учреждении не было, пострадавших нет, стены здания частично обрушились.
Первыми на месте оказались спасатели, оказывавшие в этом районе помощь населению от паводка. Они разбирают завалы.
По словам Юрина, все коммуникации в учреждении отключены.
Между тем, местные СМИ сообщают, что рухнувшая крыша пробила газовую трубу.
По информации регионального ГУ МЧС, в субботу в Саратове и по области ожидается усиление западного и северо-западного ветра, порывы могут достигать до 17 м/с.
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