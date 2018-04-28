Не расслабляйтесь! На Екатеринбург идет шторм 

Принимаем ставки на снег. В этом году майские праздники будут еще больше «уральскими», чем обычно. Какие сюрпризы готовит жителям Екатеринбурга погода в длинные выходные? По информации пресс-службе регионального ГУ МЧС в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными дождями, возможным мокрым снегом и усилением ветра до 25 метров в секунду.
Известно, что существует угроза подтопления многих прибрежных зон из-за сильных дождей. Кроме того, непогода способна нарушить работу объектов энергетики и связи, жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее 28 апреля Галина Шепоренко, глава Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уточнила, что особенно высок риск сильных дождей на севре области. Жителям Екатеринбурга в том числе разосланы предупреждения.