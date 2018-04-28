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ГК ОрВД: Экипажи двух пассажирских самолетов пытались ослепить лазером в Подмосковье
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ГК ОрВД: Экипажи двух пассажирских самолетов пытались ослепить лазером в Подмосковье 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
Членов экипажей двух пассажирских самолетов, пролетавших 27 апреля над Московской областью, пытались ослепить лазером. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил пресс-секретарь ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ГК ОрВД) Николай Ивашов.
«Вчера в 23:06 и 23:35 в зоне ответственности московского зонального центра ГК ОрВД были получены сведения от двух экипажей воздушных судов об освещении лучом лазера зеленого цвета. Первое воздушное судно, самолет Gulfstream, совершало перелет из Дубая в Москву в аэропорт Внуково. Второе судно авиакомпании «Глобус» следовало из Домодедово в Норильск. Освещение первого экипажа произошло в 23:06, второго — в 23:35. Первый самолет заходил на посадку, второй — вылетал», — пояснил Н. Ивашов.
Он добавил, что оба воздушных судна совершили благополучные посадки в пунктах назначения. «Об освещении экипажей лучами лазера были уведомлены соответствующие органы», — заключил Н. Ивашов.
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