ГК ОрВД: Экипажи двух пассажирских самолетов пытались ослепить лазером в Подмосковье

Членов экипажей двух пассажирских самолетов, пролетавших 27 апреля над Московской областью , пытались ослепить лазером. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил пресс-секретарь ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ГК ОрВД) Николай Ивашов.

Москву в «Вчера в 23:06 и 23:35 в зоне ответственности московского зонального центра ГК ОрВД были получены сведения от двух экипажей воздушных судов об освещении лучом лазера зеленого цвета. Первое воздушное судно, самолет Gulfstream, совершало перелет из Дубая аэропорт Внуково . Второе судно авиакомпании «Глобус» следовало из Домодедово Норильск . Освещение первого экипажа произошло в 23:06, второго — в 23:35. Первый самолет заходил на посадку, второй — вылетал», — пояснил Н. Ивашов.

Он добавил, что оба воздушных судна совершили благополучные посадки в пунктах назначения. «Об освещении экипажей лучами лазера были уведомлены соответствующие органы», — заключил Н. Ивашов.