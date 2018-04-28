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Жители дома на Народного Ополчения, где произошел взрыв, вернутся в квартиры в конце мая
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Жители дома на Народного Ополчения, где произошел взрыв, вернутся в квартиры в конце мая 

Собака 52 минуты назад
Фото: Собака
Глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин пообещал жильцам дома на Народного Ополчения, где произошел взрыв бытового газа, что дом восстановят к 20 мая. После этого людей начнут заселять обратно в квартиры. По словам Черкашина, сейчас идут работы на 9-м этаже дома и обследуют канализацию. К 15 мая рабочие начнут обновлять кровлю. Власти также пообещали помочь пострадавшим с ремонтом квартир.
13 марта в результате взрыва газа обрушились панели в доме на Народного Ополчения. Взрыв произошел на 9 этаже, задело соседние квартиры, особенно сильно пострадала квартира снизу и слева от эпицентра. Жителей парадной, где находился эпицентр взрыва, переселили во временное жилье.
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