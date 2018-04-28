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Свердловские спасатели предупреждают о шторме
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Свердловские спасатели предупреждают о шторме 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Свердловской области ожидается усиление ветра порывами до 25 метров в секунду и сильные дожди. В связи с этим спасатели регионального МЧС объявили штормовое предупреждение. Это означает, что из-за непогоды могут произойти чрезвычайные ситуации.
Специалисты сообщают, что в связи с обильными дождями может повыситься уровень рек, и они могут выйти из берегов. Власти муниципалитетов должны организовать наблюдение за гидрологической обстановкой и сообщать об угрозе подтопления в МЧС. Также стоит соблюдать бдительность людям, живущим возле рек.
Также МЧС рекомендует убрать все с балконов и закрыть окна, а также не работать на высоте и на улице. Если поднялся сильный ветер, то непогоду стоит переждать в здании или в подъезде, прятаться под деревьями и на остановках опасно.
Водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режима, а также не парковаться под конструкциями, которые может сдуть ветер. Если потребуется помощь — телефон пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.
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