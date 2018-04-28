Свердловские спасатели предупреждают о шторме

Свердловской области ожидается усиление ветра порывами до 25 метров в секунду и сильные дожди. В связи с этим спасатели регионального МЧС объявили штормовое предупреждение. Это означает, что из-за непогоды могут произойти чрезвычайные ситуации.

Специалисты сообщают, что в связи с обильными дождями может повыситься уровень рек, и они могут выйти из берегов. Власти муниципалитетов должны организовать наблюдение за гидрологической обстановкой и сообщать об угрозе подтопления в МЧС. Также стоит соблюдать бдительность людям, живущим возле рек.

Также МЧС рекомендует убрать все с балконов и закрыть окна, а также не работать на высоте и на улице. Если поднялся сильный ветер, то непогоду стоит переждать в здании или в подъезде, прятаться под деревьями и на остановках опасно.

Водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режима, а также не парковаться под конструкциями, которые может сдуть ветер. Если потребуется помощь — телефон пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.