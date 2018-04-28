Сильные дожди и ветер: свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение

В ближайшее время в некоторых районах Свердловской области синоптики прогнозируют сильные дожди и усиление ветра до 25 метров в секунду. В МЧС предупреждают, что непогода может привести к аварийным ситуациям и выходу рек из берегов.

— Специалисты МЧС России предупреждают, что обильные осадки вызовут повышение уровней рек, что может вызвать подтопление прибрежной зоны, — отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели советуют жителям региона в период непогоды обходить шаткие строения и дома с неустойчивой крышей, не проводить уличные работы, в том числе на высоте, и не парковать машины рядом с рекламными конструкциями и деревьями.

До этого МЧС объявляло штормовое предупреждение в конце марта.

Также недавно МЧС призывало людей быть внимательными при сплаве по уральским рекам. Чтобы знать о мерах безопасности при сплавах в ледяной воде, читайте наш материал с уральским врачом-каякером.