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Сильные дожди и ветер: свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение
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Сильные дожди и ветер: свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение 

e1.ru 50 минут назад
Фото: e1.ru
В ближайшее время в некоторых районах Свердловской области синоптики прогнозируют сильные дожди и усиление ветра до 25 метров в секунду. В МЧС предупреждают, что непогода может привести к аварийным ситуациям и выходу рек из берегов.
— Специалисты МЧС России предупреждают, что обильные осадки вызовут повышение уровней рек, что может вызвать подтопление прибрежной зоны, — отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Спасатели советуют жителям региона в период непогоды обходить шаткие строения и дома с неустойчивой крышей, не проводить уличные работы, в том числе на высоте, и не парковать машины рядом с рекламными конструкциями и деревьями.
До этого МЧС объявляло штормовое предупреждение в конце марта.
Также недавно МЧС призывало людей быть внимательными при сплаве по уральским рекам. Чтобы знать о мерах безопасности при сплавах в ледяной воде, читайте наш материал с уральским врачом-каякером.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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