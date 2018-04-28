В Москве 28 апреля ожидается сильный ветер

Его порывы могут достигать 10-15 метров в секунду. Если для столичного региона такие сильные ветра — исключение, то для некоторых российских городов — данность. «Вечерка» узнала, куда не стоит отправляться на майские праздники.

Александр Голубев. — Среднегодовая скорость ветра в Анадыре составляет семь метров в секунду. Это много, — отмечает заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Новороссийск Что касается максимальной скорости ветра, то черноморское побережье может стать опасным местом для отдыхающего. Здесь, по словам Александра Голубева, порядка 40-50 дней в году царствует местный ветер Бора. Скорость ветра иногда доходит до 60 метров в секунду. Курильские острова В городе Северо-Курильск почти половину дней в году главенствуют тайфуны. Скорость ветра порой достигает огромных значений — почти 400 метров в секунду. КСТАТИ Самые ветреные места на Земле

1. Залив Содружества в Антарктиде. Здесь скорость ветра может достигать 240 км в час.

2. Мыс Бланко в штате Орегон ( США ). Здесь мощные зимние штормы создают невероятную скорость ветра более чем 200 км в час.

3. Столица Новой Зеландии Веллингтон считается излюбленным местом поклонников виндсерфинга. 173 дня в году там дует ветер со скоростью выше 32 узлов и 22 дня со скоростью более 40 узлов. Один морской узел равен скорости ветра в 0,5 метров в секунду.

МЕЖДУ ТЕМ Однако, по словам синоптиков, погода в Москве останется теплой. Столбик термометра может подняться до 17 градусов. Также возможен недолгий дождь.

Горожанам и гостям столицы стоит быть внимательнее. Лучше в этот день остаться дома. Но если непогода застала на улице, то ни в коем случае нельзя укрываться под рекламными щитами, деревьями и шаткими конструкциями.

В воскресенье, понедельник и вторник в столице ожидается дождь. Погода останется теплой. Температура поднимется до 25 градусов. Уже 2 мая москвичи могут смело оставлять свои зонтики дома — в среду выглянет долгожданное солнце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москву ждет экстремальная жара в майские праздники