В Москве 28 апреля ожидается сильный ветер 

Его порывы могут достигать 10-15 метров в секунду. Если для столичного региона такие сильные ветра — исключение, то для некоторых российских городов — данность. «Вечерка» узнала, куда не стоит отправляться на майские праздники.
Анадырь По среднегодовой скорости ветра столица Чукотского Автономного округа занимает первое место.
— Среднегодовая скорость ветра в Анадыре составляет семь метров в секунду. Это много, — отмечает заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. Новороссийск Что касается максимальной скорости ветра, то черноморское побережье может стать опасным местом для отдыхающего. Здесь, по словам Александра Голубева, порядка 40-50 дней в году царствует местный ветер Бора. Скорость ветра иногда доходит до 60 метров в секунду. Курильские острова В городе Северо-Курильск почти половину дней в году главенствуют тайфуны. Скорость ветра порой достигает огромных значений — почти 400 метров в секунду. КСТАТИ Самые ветреные места на Земле
1. Залив Содружества в Антарктиде. Здесь скорость ветра может достигать 240 км в час.
2. Мыс Бланко в штате Орегон (США). Здесь мощные зимние штормы создают невероятную скорость ветра более чем 200 км в час.
3. Столица Новой Зеландии Веллингтон считается излюбленным местом поклонников виндсерфинга. 173 дня в году там дует ветер со скоростью выше 32 узлов и 22 дня со скоростью более 40 узлов. Один морской узел равен скорости ветра в 0,5 метров в секунду.
МЕЖДУ ТЕМ Однако, по словам синоптиков, погода в Москве останется теплой. Столбик термометра может подняться до 17 градусов. Также возможен недолгий дождь.
Горожанам и гостям столицы стоит быть внимательнее. Лучше в этот день остаться дома. Но если непогода застала на улице, то ни в коем случае нельзя укрываться под рекламными щитами, деревьями и шаткими конструкциями.
В воскресенье, понедельник и вторник в столице ожидается дождь. Погода останется теплой. Температура поднимется до 25 градусов. Уже 2 мая москвичи могут смело оставлять свои зонтики дома — в среду выглянет долгожданное солнце.
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