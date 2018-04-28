Пилотов ослепили лазером в Подмосковье

Экипажи сразу двух пассажирских лайнеров ослепили лазером при попытке совершить посадку в Москве , сообщает Интерфакс

«Домодедово». Источник в экстренных службах уточнил, что инциденты произошли накануне поздно вечером в районе аэропортов «Внуково»

«Первым о воздействии лазера зеленого цвета в районе «Внуково» доложил экипаж самолета Gulfstream, направлявшийся из Дубая в Москву. Затем менее чем через полчаса об аналогичном инциденте неподалёку от «Домодедово» доложил командир лайнера Boeing-737 авиакомпании «Глобус» Москва-Норильск», — сказал он.

К счастью, в обоих случаях экипажам удалось оперативно выйти из «зоны поражения», самолеты приземлились благополучно в аэропортах назначения.