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Пилотов ослепили лазером в Подмосковье
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Пилотов ослепили лазером в Подмосковье 

News.ru 1 час назад
Экипажи сразу двух пассажирских лайнеров ослепили лазером при попытке совершить посадку в Москве, сообщает Интерфакс.
Источник в экстренных службах уточнил, что инциденты произошли накануне поздно вечером в районе аэропортов «Внуково» и «Домодедово».
«Первым о воздействии лазера зеленого цвета в районе «Внуково» доложил экипаж самолета Gulfstream, направлявшийся из Дубая в Москву. Затем менее чем через полчаса об аналогичном инциденте неподалёку от «Домодедово» доложил командир лайнера Boeing-737 авиакомпании «Глобус» Москва-Норильск», — сказал он.
К счастью, в обоих случаях экипажам удалось оперативно выйти из «зоны поражения», самолеты приземлились благополучно в аэропортах назначения.
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