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Жертвами подрыва смертника в Сомали стали не менее шести человек
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Жертвами подрыва смертника в Сомали стали не менее шести человек 

РИА Новости 1 час назад
Жертвами подрыва смертника в Сомали стали не менее шести человек, в том числе несколько военных командиров, еще восемь ранены — СМИ  РИА Новости
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