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Под Оренбургом жители почувствовали запах серы из-за аварии на нефтепроводе
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Под Оренбургом жители почувствовали запах серы из-за аварии на нефтепроводе 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
УФА, 28 апр — РИА Новости. Запах сероводорода распространился в субботу по территории пяти населенных пунктов под Оренбургом из-за разгерметизации нефтепровода, автобусы для эвакуации жителей готовы, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, в 11.30 в МЧС поступило сообщение о разгерметизации нефтепровода в 2 километрах от села Паника. «Сильный запах сероводорода ощущался в пяти населенных пунктах: в поселке Экодолье, Ивановских садах, в двух жилых комплекса Приуралье и Перовский и в селе Паника. Для возможной эвакуации населения подготовлены автобусы администрации города Оренбург», — сообщает ведомство.
По данным МЧС, на месте работают три передвижные лаборатории для определения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Спасатели рекомендуют жителям поселка, оказавшимся в зоне происшествия, по возможности не выходить из дома, закрывать окна и форточки и следить за сообщениями МЧС.
В ГУМЧС добавили, что аварийный участок отсечен, сероводород дальше по воздуху не распространяется.
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