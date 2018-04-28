38-летний мужчина погиб на пожаре в Краснобаковской районе

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар в 4-квартирном доме в поселке Затон произошел 27 апреля после 3 часов ночи. К моменту прибытия пожарных дом горел по всей площади. Пожар потушили на площади 288 кв.м. При разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего мужчины.

Предположительно причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось о том, что неосторожный курильщик погиб на пожаре в Починковском районе.