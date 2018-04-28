Ещё
38-летний мужчина погиб на пожаре в Краснобаковской районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

38-летний мужчина погиб на пожаре в Краснобаковской районе 

Newsroom24 33 минуты назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар в 4-квартирном доме в поселке Затон произошел 27 апреля после 3 часов ночи. К моменту прибытия пожарных дом горел по всей площади. Пожар потушили на площади 288 кв.м. При разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего мужчины.
Предположительно причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Ранее сообщалось о том, что неосторожный курильщик погиб на пожаре в Починковском районе.
Newsroom24: последние новости
Два моста освободились от воды в Гагинском районе Дом сгорел в Балахнинском районе 21 апреля Правительство Нижегородской области и «Ростелеком» намерены сотрудничать в области создания «Умного региона»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Меркель «проехались» по России184
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»14
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост801
«Аэрофлот» переименовал Калининград52
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО115
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение