МЧС объявило в Прикамье штормовое предупреждение

Сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение. По данным пермского Гидрометцентра 29 апреля ожидается резкое ухудшение погоды.

«Местами по Пермскому краю ожидается очень сильный дождь, грозы, — говорится в предупреждении. — Возможно усиление ветра. Порывы будут достигать до 20-25 метров в секунду».

Жителям Пермского края рекомендуется закрывать окна и выключать электроприборы, уходя из дома. Находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и незакрепленными конструкциями. Быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.