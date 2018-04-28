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МЧС объявило в Прикамье штормовое предупреждение
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МЧС объявило в Прикамье штормовое предупреждение 

АиФ Пермь 37 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение. По данным пермского Гидрометцентра 29 апреля ожидается резкое ухудшение погоды.
«Местами по Пермскому краю ожидается очень сильный дождь, грозы, — говорится в предупреждении. — Возможно усиление ветра. Порывы будут достигать до 20-25 метров в секунду».
Жителям Пермского края рекомендуется закрывать окна и выключать электроприборы, уходя из дома. Находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и незакрепленными конструкциями. Быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
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