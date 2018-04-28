Госэкспертиза одобрила проект капремонта участка «Скандинавии» на подъезде к Светогорску

Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на проект капитального ремонта участка трассы А-181 «Скандинавия» на подъезде к МАПП «Светогорск». Документацией предусмотрены работы на участке протяженностью чуть больше 14 км, сообщают 28 апреля в пресс-службе ведомства.

Речь идет об участке с 10 км по 24 км участка Выборг Светогорск . В рамках проекта также предусмотрены работы по капитальному ремонту 27 примыканий к трассе, обеспечивающих транспортные связи с прилегающими территориями и населенными пунктами. Планируется переустроить 6 автобусных остановок — сделать заездные карманы. Кроме того, будут переоборудованы три высоковольтные линии, проведены работы по организации дорожного освещения.

Напомним, ранее ФКУ Упрдор «Северо-Запад» определило подрядчика на капитальный ремонт еще двух участков трассы «Скандинавия»: с 0 км по 10 км и с 24 км по 40 км. Победителем торгов, которые проводились дважды, стала компания «ВАД». По первому участку контракт с ней уже заключен, к работам подрядчик планирует приступить уже с 3 мая, отмечают в Управлении. По второму участку контракт пока не подписан.