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В Омской области из-за паводка на Иртыше затопило село
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В Омской области из-за паводка на Иртыше затопило село 

АиФ-Омск 44 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Сегодня, 28 апреля, в Тарском районе Омской области произошло ЧП. Из-за подъёма воды на Иртыше затопило деревню Сибиляково. На место подтопления направили аэромобильную группу МЧС.
«По прибытию на место дислокации будет определен район развертывания, организовано взаимодействие с органами муниципальной власти Тарского района по вопросам организации и проведения аварийно-спасательных работ в случае их необходимости», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Отметим, что для эвакуации жителей уже подготовлены два пункта временного размещения.
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