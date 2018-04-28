В Омской области из-за паводка на Иртыше затопило село

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сегодня, 28 апреля, в Тарском районе Омской области произошло ЧП. Из-за подъёма воды на Иртыше затопило деревню Сибиляково. На место подтопления направили аэромобильную группу МЧС.

«По прибытию на место дислокации будет определен район развертывания, организовано взаимодействие с органами муниципальной власти Тарского района по вопросам организации и проведения аварийно-спасательных работ в случае их необходимости», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что для эвакуации жителей уже подготовлены два пункта временного размещения.