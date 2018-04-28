Угроза подтопления возникла в городе на севере Омской области

Тара — самый северный и второй по величине город в Омской области с населением около 28 тыс. человек. Город находится в 300 км от областного центра.

"В городе Тара из-за затора ниже по течению существует угроза подтопления, за сутки уровень воды вырос на 44 см. В Тару направлена аэромобильная группировка МЧС России по Омской области в составе семи человек, одной единицы техники и одного плавсредства для оказания адресной помощи населению", — уточнили в МЧС.

Дежурный единой дежурно-диспетчерской службы Тарского района уточнил ТАСС, что в городе подтоплено 20 приусадебных участков, подтопленных домов нет. «Еще в час дня (10:00 мск) вода прибывала, было плюс 7 см, сейчас, в три часа (12:00 мск) уровень воды уже немного снизился. Мы надеемся, что этим все и обойдется», — рассказал дежурный.

В Омской области сохраняется пасмурная погода, температура воздуха около плюс 11 градусов тепла. На воскресенье Обь-Иртышский гидрометцентр объявил предупреждение о неблагоприятных метеорологических условий в виде грозы и ветра с порывами до 23 м/с. Также ожидается потепление до +21 градуса.

Весеннее половодье уже третий год подряд подтапливает населенные пункты Омской области. Особенно сложным оказался 2015 год, когда самый высокий с 1941 года паводок нанес северным районам ущерб на сумму около 500 млн рублей.