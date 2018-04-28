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Молния: Взрыв прогремел в городе Джелалабад на востоке Афганистана, возможны жертвы — местные власти
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Молния: Взрыв прогремел в городе Джелалабад на востоке Афганистана, возможны жертвы — местные власти 

ИА Синьхуа 1 час назад
— местные власти
ИА Синьхуа: последние новости
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