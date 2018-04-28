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В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Карелии
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В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Карелии 

Карельские вести 38 минут назад
Фото: Карельские вести
По данным ведомства, в республике нет подтоплений.
Уровень воды в водоемах регионов Северо-Запада, поднявшийся из-за активного таяния снега и льда, начал спадать, паводковая обстановка стабилизировалась. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные управления МЧС.
По информации первого заместителя председателя госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Валерия Назаренко, в Карелии паводок проходит в штатном режиме, подтоплений нет.
— Уровень воды на реках республики не превышает критических отметок. На реках Олонка, Ивинка, которые расположены на юге региона, уровень воды уже пошел на снижение. На севере региона реки еще не вскрылись,
— цитирует агентство представителя ведомства.
Скрин youtube.com  По материалам: ptzgovorit.ru
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