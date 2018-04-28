Землетрясение в Армении в 1988 году: самое катастрофическое в истории СССР

В 1988 году на северо-западе Армении произошло самое катастрофическое землетрясение за всю историю Советского Союза. Это случилось 7 декабря около 12-ти часов дня по местному времени. Эпицентр стихии пришелся на город Спитак , где были зафиксированы толчки магнитудой 10 баллов. В соседнем Ленинакане фиксировались толчки в 7,2 балла. По мощности это землетрясение можно сопоставить только со взрывом десяти ядерных бомб, в тротиловом эквиваленте равных тем, что были сброшены на японские Нагасаки и Хиросиму.

Чудовищная сила стихии

Спитакское (другое название — Ленинаканское) землетрясение продолжалось всего каких-то 30 секунд. За это время город был целиком стерт с лица земли. Сильно пострадали и соседние населенные пункты. Подземные толчки хорошо ощущались в Тбилиси Ереване и множестве других армянских и грузинских городов. Они вызвали такую волну такой силы, что она 2 раза обогнула планету и отлично ощущалась в Азии, Америке и на других материках.

Жертвы и разрушения

За те роковые 30 секунд, пока под землей происходили литосферные сдвиги, в Спитаке погибло 25 тысяч человек. Стихией была захвачена территория, на которой проживало более миллиона граждан. Помимо такого колоссального числа погибших, жертвами землетрясения стали многие тысячи покалеченных и лишившихся крова жителей. 20 тысяч человек остались инвалидами на всю жизнь. 514 тысяч армян в декабре оказались в буквальном смысле на улице.

Помимо городов Спитак и Ленинакан пострадали еще 300 городов и местечек Армянской ССР. 58 селений были уничтожены до основания. Северный регион страны оказался полностью парализованным. Была остановлена атомная электростанция во избежание аварии. Мощь стихии смела 40% промышленных предприятий страны. В районе Спитака — промышленного центра Армении — была полностью уничтожена вся инфраструктура. Восстановить такие потери Армения не смогла до сих пор.

Гуманитарная помощь

Франция, Бельгия, Израиль, Россия, Михаил Горбачев , только узнав о трагедии, прервал свой международный визит и вылетел в Армянскую ССР. Он сразу же запросил гуманитарную помощь у всех неравнодушных. В ликвидации последствий землетрясения участвовали США Норвегия и еще 105 мировых держав. Сотни тысяч пострадавших размещали где только возможно: в общежитиях, элитных отелях, даже в нежилом фонде.