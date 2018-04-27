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Появилась новая информация о грядущем «мощнейшем ливне»
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Появилась новая информация о грядущем «мощнейшем ливне» 

Primpress 32 минуты назад
Фото: Primpress
Метеоэксперт, автор популярного инстаграм-блога «Погода 25 регион» прокомментировал информацию о «мощнейшем ливне», который предрекали Владивостоку синоптики центра «Фобос», сообщает PRIMPRESS.
«В сети появилась информация, что на следующей неделе на Владивосток обрушится циклон с большим количеством осадков, чуть ли не самыми мощными за год. По моим расчетам, эта информация не соответствует действительности, в ближайшее время циклоны и атмосферные фронты будут выходить на край, но не будет никаких самых мощнейших за год дождей во Владивостоке и в крае», — написал автор блога.
Ранее сообщалось, что в середине следующей недели Владивосток ждет чрезвычайно сильный дождь, количество осадков если и не станет рекордным за этот год, то уж точно приблизится к этой отметке. Метеорологический центр «Фобос» прогнозирует сильный ливневый дождь во Владивостоке. Осадки, по данным сайта, начнутся в среду и закончатся лишь в четверг. Всего за это время должно выпасть больше 73,6 мм. Если прогноз сбудется, количество осадков может стать мощнейшим за последний год.
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