При крушении медицинского вертолета в США погибли три человека

В результате крушения медицинского вертолета в американском штате Висконсин погибли три человека. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информацию властей.

Инцидент произошел вечером 26 апреля. Отмечается, что вертолет упал в лесистой местности на севере штата, неподалеку от города Хазелхерст.

В офисе шерифа уточнили, что при крушении погибли три члена экипажа, пациентов на борту не было.

В поисках обломков участвовали представители восьми ведомств, поскольку катастрофа произошла в труднодоступной местности. Расследованием инцидента займется Национальный совет по безопасности на транспорте.

Ранее сообщалось, что при крушении вертолета в Калифорнии погибли четверо морпехов.