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При крушении медицинского вертолета в США погибли три человека
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При крушении медицинского вертолета в США погибли три человека 

Газета.Ru 9 минут назад
Фото: Газета.Ru
В результате крушения медицинского вертолета в американском штате Висконсин погибли три человека. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информацию властей.
Инцидент произошел вечером 26 апреля. Отмечается, что вертолет упал в лесистой местности на севере штата, неподалеку от города Хазелхерст.
В офисе шерифа уточнили, что при крушении погибли три члена экипажа, пациентов на борту не было.
В поисках обломков участвовали представители восьми ведомств, поскольку катастрофа произошла в труднодоступной местности. Расследованием инцидента займется Национальный совет по безопасности на транспорте.
Ранее сообщалось, что при крушении вертолета в Калифорнии погибли четверо морпехов.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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