Два человека пострадали при пожаре в квартире на юге Москвы

В столичном районе Братеево произошло возгорание в квартире, пострадали два человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«В квартире по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 44 произошел пожар на площади 5 кв. м. Загорелись личные вещи. В результате происшествия два человека пострадали», — сказал собеседник агентства.