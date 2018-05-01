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Два человека пострадали при пожаре в квартире на юге Москвы
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Два человека пострадали при пожаре в квартире на юге Москвы 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
В столичном районе Братеево произошло возгорание в квартире, пострадали два человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
«В квартире по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 44 произошел пожар на площади 5 кв. м. Загорелись личные вещи. В результате происшествия два человека пострадали», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного управления МЧС РФ подтвердили факт пожара по указанному адресу и добавили, что принятыми мерами возгорание ликвидировано.
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