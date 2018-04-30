Ещё
Около 50 человек эвакуировали из-за возгорания в кафе в Кузьминках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 50 человек эвакуировали из-за возгорания в кафе в Кузьминках 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Фото: Newsroom24
Столичные пожарные ликвидировали возгорание в кафе «Чайхана Востока 24» на юго-востоке Москвы, пострадавших нет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.
«В кафе, расположенном по адресу: ул. Юных Леницев, д. 42, произошло возгорание на крыше. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали около 50 человек», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС по столице агентству «Москва» подтвердили факт инцидента.
«В 21:40 по адресу ул. Юных Ленинцев было ликвидировано возгорание в вентиляционном коробе на площади 5 кв. м. Находившиеся в здании люди для безопасности были выведены. Пострадавших в результате пожара нет», — сказал собеседник агентства.
Агентство «Москва»: последние новости
Самолет Москва-Гюмри совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах из-за закурившего пассажира Самолет из Ростова-на-Дону вынужденно посадили во Внуково из-за закурившего пассажира Гидрометцентр предупредил о возможном росте частоты ураганов в ближайшее десятилетие
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко прокомментировал поставку Javelin582
Сырьевой придаток: как Россия меняет газ на технологии90
Грибаускайте пригрозили импичментом69
Немецкие летчики массово увольняются из-за России563
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке262
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение