Около 50 человек эвакуировали из-за возгорания в кафе в Кузьминках

Столичные пожарные ликвидировали возгорание в кафе «Чайхана Востока 24» на юго-востоке Москвы , пострадавших нет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

«В кафе, расположенном по адресу: ул. Юных Леницев, д. 42, произошло возгорание на крыше. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали около 50 человек», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС по столице агентству «Москва» подтвердили факт инцидента.

«В 21:40 по адресу ул. Юных Ленинцев было ликвидировано возгорание в вентиляционном коробе на площади 5 кв. м. Находившиеся в здании люди для безопасности были выведены. Пострадавших в результате пожара нет», — сказал собеседник агентства.