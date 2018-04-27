Один человек пострадал и трое спасены из пожара на востоке столицы

Площадь возгорания составила примерно 15 квадратных метров.

В пятницу, 27 апреля, на востоке Москвы в квартире жилого дома на улице Плеханова вспыхнул пожар. Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России по городу Москве.

В результате пострадал человек, еще трое спасены. Площадь возгорания составила примерно 15 квадратных метров.

Возгорание произошло по адресу: улица Плеханова, дом 32/7, на 6 этаже.

Сообщение о пожаре поступило в отделение МЧС в 18:10. Принятыми мерами он был ликвидирован в 18:41.

Информация о пожаре в квартире на ул. Плеханова, дом 32/7 https://t.co/IS154W5Zzo

— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 27 апреля 2018 г.

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