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Один человек пострадал и трое спасены из пожара на востоке столицы
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Один человек пострадал и трое спасены из пожара на востоке столицы 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Площадь возгорания составила примерно 15 квадратных метров.
В пятницу, 27 апреля, на востоке Москвы в квартире жилого дома на улице Плеханова вспыхнул пожар. Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России по городу Москве.
В результате пострадал человек, еще трое спасены. Площадь возгорания составила примерно 15 квадратных метров.
Возгорание произошло по адресу: улица Плеханова, дом 32/7, на 6 этаже.
Сообщение о пожаре поступило в отделение МЧС в 18:10. Принятыми мерами он был ликвидирован в 18:41.
Информация о пожаре в квартире на ул. Плеханова, дом 32/7 https://t.co/IS154W5Zzo
— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 27 апреля 2018 г.
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