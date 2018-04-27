Один человек пострадал при пожаре на востоке Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома в районе Перово на востоке Москвы , в результате происшествия пострадал один человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

В 18:10 поступило сообщение о пожаре на улице Плеханова, 32/7, где происходил пожар в одной из квартир на шестом этаже жилого дома. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры были спасены три человека. Один человек пострадал. В 18:41 пожар был ликвидирован», — говорится в материале.