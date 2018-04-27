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Из-за пожара в многоэтажке в Самаре пострадали два человека
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Из-за пожара в многоэтажке в Самаре пострадали два человека 

РИА Новости 39 минут назад
САМАРА, 27 апр — РИА Новости. Десятиэтажный жилой дом горел в Самаре на пересечении улиц Ульяновской и Садовой, по предварительным данным, пострадали два человека, еще пятнадцать эвакуировали, сообщил в пятницу РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
"Горела квартира в жилом доме на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, двое пострадавших, погибших нет. Пятнадцать человек эвакуировали", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар произошел после хлопка, происхождение которого устанавливается.
По информации ГУМЧС, в настоящее время пожар локализован, идет ликвидация.
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