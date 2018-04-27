В региональном Минздраве подтвердили гибель ребёнка на полигоне

министерстве здравоохранения подтвердили гибель мальчика в результате подрыва мины на полигоне в Багратионовском районе.

«27 апреля на полигоне в посёлке Корнево Багратионовского городского округа в результате взрыва погиб ребёнок 2007 года рождения. Также пострадали две девочки пяти и десяти лет, которые были доставлены в Детскую областную больницу бригадами скорой медицинской помощи. Состояние детей оценивается медиками как средней степени тяжести, медицинская помощь оказывается им в полном объёме», — рассказали в министерстве.

В Багратионовском районе произошёл взрыв. Погиб ребёнок