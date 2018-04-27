Один ребенок погиб и двое пострадали от взрыва неустановленного предмета под Калининградом

КАЛИНИНГРАД , 27 апреля. / ТАСС /. Одиннадцатилетний ребенок погиб, еще двое детей пяти и десяти лет пострадали в поселке Корнево Калининградской области в результате взрыва неустановленного предмета. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.

"В поселке Корнево Багратионовского городского округа в результате взрыва неустановленного пока предмета погиб ребенок 2007 года рождения. Также пострадали две девочки пяти и десяти лет, которые были доставлены в Детскую областную больницу бригадами скорой медицинской помощи", — уточнили в минздраве

Состояние госпитализированных детей оценивается медиками как средней степени тяжести, медицинская помощь оказывается им в полном объеме, уточнили в министерстве.

Информацию о ЧП подтвердили ТАСС в региональном ГУ МЧС . По словам руководителя пресс-службы Алексея Баранова, на место трагедии выехали оперативная группа МЧС и психолог.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко, ведомство начало проверку. «Поступило сообщение о том, что в поселке Корнево Багратионовского городского округа на территории бывшего воинского полигона играли дети. В ходе игры они бросили камень в неустановленный предмет, предположительно, боеприпас, лежавший на земле, который взорвался. По предварительным данным, мальчик погиб на месте происшествия, еще двое детей получили осколочные ранения», — сказала она, добавив, что на место происшествия выехала следственная группа.