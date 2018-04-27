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В Печатниках вспомнили жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС
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В Печатниках вспомнили жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
В районе прошел митинг, посвященный тем событиям. Об этом сообщили в молодежной палате района Печатники.
«В митинге приняли участие школьники, активисты района, герои-ликвидаторы и члены молодежной палаты района Печатники, которые взяли на себя всю техническую часть мероприятия. С речью выступил председатель Всероссийского союза «Чернобыль» Николай Шалимов, глава муниципального округа Игорь Давидович, а также представители управы района Печатники», — говорится в сообщении.
Напомним, трагедия произошла 26 апреля 1986 года — взорвался реактор на АЭС рядом с городом Припять. Это самая крупная авария в истории атомной энергетики. В ликвидации последствий аварии в общей сложности приняло участие около 600 тысяч человек. Среди них были и жители района Печатники. (то)
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