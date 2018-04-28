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Капитальный ремонт начался на федеральных трассах «Сибирь» и «Енисей»
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Капитальный ремонт начался на федеральных трассах «Сибирь» и «Енисей» 

360tv.ru 52 минуты назад
Фото: 360tv.ru
150 километров федеральных трасс Р‐257 «Енисей» и Р‐255 «Сибирь» отремонтируют за нынешний сезон дорожных работ, сообщили в красноярском отделении Росавтодора.
Планируется привести в нормативное состояние более 150 км федеральных трасс Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей» в Красноярском крае, 60 км из них отремонтируют капитально
— пресс-служба Росавтодора.
Ремонтные работы уже ведутся на двух участках магистрали «Енисей» в Ермаковском районе и на двух участках «Сибири» в Боготольском и Рыбинском районах.
В подмосковной Балашихе коммунальщики отремонтировали почти пять тысяч квадратных метров ям и выбоин. Завершить все дорожные работы планируется к 15 июня.
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