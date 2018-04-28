Капитальный ремонт начался на федеральных трассах «Сибирь» и «Енисей»

150 километров федеральных трасс Р‐257 «Енисей» и Р‐255 «Сибирь» отремонтируют за нынешний сезон дорожных работ, сообщили в красноярском отделении Росавтодора.

Планируется привести в нормативное состояние более 150 км федеральных трасс Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей» в Красноярском крае , 60 км из них отремонтируют капитально

— пресс-служба Росавтодора.

Ремонтные работы уже ведутся на двух участках магистрали «Енисей» в Ермаковском районе и на двух участках «Сибири» в Боготольском и Рыбинском районах.