Пилотов двух самолетов пытались ослепить лазером возле аэропортов Москвы

Экипажи двух самолетов доложили в наземные службы, что их пытались ослепить лазером возле столичных аэропортов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Норильск. Оба инцидента произошли вечером 27 апреля. Первым о воздействии лазера зеленого цвета в районе «Внуково» доложил пилот самолета Gulfstream, направлявшийся из Дубая Москву . Аналогичный сигнал поступил от командира Boeing-737 авиакомпании «Глобус», который вылетел из «Домодедово»

В обоих случаях экипажам удалось оперативно выйти из зоны поражения. Удалось ли правоохранителям вычислить лазерных хулиганов, не уточняется.

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