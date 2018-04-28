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Пилотов двух самолетов пытались ослепить лазером возле аэропортов Москвы
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Пилотов двух самолетов пытались ослепить лазером возле аэропортов Москвы 

Свободная пресса 42 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Экипажи двух самолетов доложили в наземные службы, что их пытались ослепить лазером возле столичных аэропортов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Оба инцидента произошли вечером 27 апреля. Первым о воздействии лазера зеленого цвета в районе «Внуково» доложил пилот самолета Gulfstream, направлявшийся из Дубая в Москву. Аналогичный сигнал поступил от командира Boeing-737 авиакомпании «Глобус», который вылетел из «Домодедово» в Норильск.
В обоих случаях экипажам удалось оперативно выйти из зоны поражения. Удалось ли правоохранителям вычислить лазерных хулиганов, не уточняется.
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