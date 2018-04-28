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Неизвестные ослепили лазером пилотов над аэропортами Москвы
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Неизвестные ослепили лазером пилотов над аэропортами Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Неизвестные ослепили лазером экипажи двух пассажирских лайнеров около аэропортов «Внуково» и «Домодедово», сообщает «Интерфакс».
Как уточняется в материале, инциденты произошли поздно вечером в пятницу, 27 апреля.
«Первым о воздействии лазера зеленого цвета в районе «Внукова» доложил экипаж самолета Gulfstream, направлявшийся из Дубая в Москву. Затем менее чем через полчаса об аналогичном инциденте неподалеку от «Домодедова» доложил командир лайнера Boeing-737 авиакомпании «Глобус» Москва-Норильск», — сказал источник агентства.
В обоих случаях экипажам удалось оперативно выйти из зоны поражения, самолеты приземлились благополучно в аэропортах назначения.
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