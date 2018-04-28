Неизвестные ослепили лазером пилотов над аэропортами Москвы

Неизвестные ослепили лазером экипажи двух пассажирских лайнеров около аэропортов «Внуково» «Домодедово» , сообщает «Интерфакс»

Как уточняется в материале, инциденты произошли поздно вечером в пятницу, 27 апреля.

«Первым о воздействии лазера зеленого цвета в районе «Внукова» доложил экипаж самолета Gulfstream, направлявшийся из Дубая Москву . Затем менее чем через полчаса об аналогичном инциденте неподалеку от «Домодедова» доложил командир лайнера Boeing-737 авиакомпании «Глобус» Москва-Норильск», — сказал источник агентства.

В обоих случаях экипажам удалось оперативно выйти из зоны поражения, самолеты приземлились благополучно в аэропортах назначения.