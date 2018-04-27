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Наводнение на юге Израиля унесло жизни 9 человек
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Наводнение на юге Израиля унесло жизни 9 человек 

ИА Синьхуа 1 час назад
Иерусалим, 27 апреля /Синьхуа/ — «Красный щит Давида» /израильская национальная медицинская служба/ и армия обороны Израиля в четверг вечером подтвердили, что 25 израильских студентов попали под удар водной стихии, 9 из них погибли, один пропал без вести.
Сообщается, что 25 студентов, которые вскоре должны были поступить на военную службу, унесло наводнением во время туристической поездки по пустыне Негеф на юге страны. Полиция и армия направили на место происшествия медицинские и спасательные отряды, войска специального назначения и 6 вертолетов. 15 студентов удалось спасти, 9 погибли, один пропал без вести.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал сообщение в «Твиттере», в котором выразил соболезнования родным погибших и сочувствие семьям пострадавших студентов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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