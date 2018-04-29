В Италии сошел с рельсов пассажирский поезд

Региональный пассажирский поезд «Савона — Турин», сошел с рельсов на севере Италии, передает ФАН.

Инцидент произошел в провинции Кунео около 13.00 по местному времени. Скорый поезд следовал из города Савона в Турин. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают медики, прибывшие на вертолете. Пассажиры поезда находятся в шоковом состоянии.

Поезд задел стрелу подъемного крана, который был установлен рядом с железнодорожными путями, в результате чего локомотив сошел с рельсов.