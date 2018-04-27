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Поезд сошел с рельсов на севере Италии
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Поезд сошел с рельсов на севере Италии 

РИА Новости 22 минуты назад
РИМ, 27 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Региональный скорый поезд, следовавший по маршруту Савона — Турин, сошел с рельсов в североитальянской провинции Кунео в районе часа дня (14.00 мск), однако жертв в результате этой аварии нет.
Поезд 10130 отправился в путь из города Савона в 11.30 (12.30 мск) и должен был прибыть в Турин в 13.35 (14.35 мск).
По данным римской газеты La Repubblica, в настоящее время есть информация о двух людях, получивших легкие ранения.
В свою очередь туринская газета La Stampa сообщает, на месте происшествия работают спешно прибывшие туда на медицинском вертолете врачи, которые оказали помощь уже троим легкораненым. Многие пассажиры поезда находятся в состоянии шока.
По информации издания, поезд задел стрелу крана, который был установлен рядом с железнодорожными путями, что и стало причиной аварии.
На место ЧП были немедленно направлены врачи, спасатели и представители правоохранительных органов. Движение поездов на данном участке железной дороги полностью остановлено.
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