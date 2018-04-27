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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Италии
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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Италии 

Российская Газета 58 минут назад
Следовавший из Савоны в Турин пассажирский поезд сошел с рельсов в районе провинции Кунео на севере Италии. По предварительным данным, около 10 человек получили легкие травмы, сообщает телеканал Rai News.
По информации издания, поезд задел стрелу крана, который выполнял работы рядом с путями, что, вероятно, и стало причиной происшествия.
Как добавляет газета La Repubblica, девять человек были госпитализированы, однако в скором времени их выпишут. Среди пострадавших также машинист поезда.
На месте ЧП работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Подробности произошедшего выясняются.
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