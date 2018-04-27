Ещё
В Энгельсе из горящего дома эвакуировали 40 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Энгельсе из горящего дома эвакуировали 40 человек 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Энгельсе произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Черниговской. По последним данным пресс-службы ГУ МЧС региона, из горящей девятиэтажки было эвакуировано 40 человек, 20 из которых — дети. Предположительно возгорание произошло в пристройке, после чего перекинулось на 4 этаж дома с дальнейшим распространением.
«Несколько человек были эвакуированы из горящего здания путем автолестницы. Из зоны пожара было выведено три человека, один из которых был госпитализирован. Остальным двоим оказывается помощь на месте. На месте происшествия работают экстренные службы города», — сообщил источник.
Согласно данным источника, знакомого с ситуацией, в настоящий момент пожар ликвидирован. Специалисты устанавливают причины возгорания. Информации о погибших нет.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Река Аксай затопила поля и дорогу Около 900 населенных пунктов в ЦФО остались без электричества В Нижегородской области будет реализован проект «Умный регион»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве102
Поставим Макаревича на место970
Кореи помирились373
Майские пенсии доставят по особому графику74
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»22
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение