В Энгельсе из горящего дома эвакуировали 40 человек

Энгельсе произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Черниговской. По последним данным пресс-службы ГУ МЧС региона, из горящей девятиэтажки было эвакуировано 40 человек, 20 из которых — дети. Предположительно возгорание произошло в пристройке, после чего перекинулось на 4 этаж дома с дальнейшим распространением.

«Несколько человек были эвакуированы из горящего здания путем автолестницы. Из зоны пожара было выведено три человека, один из которых был госпитализирован. Остальным двоим оказывается помощь на месте. На месте происшествия работают экстренные службы города», — сообщил источник.

Согласно данным источника, знакомого с ситуацией, в настоящий момент пожар ликвидирован. Специалисты устанавливают причины возгорания. Информации о погибших нет.