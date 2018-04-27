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Гидрометцентр предупредил о возможном росте частоты ураганов в ближайшее десятилетие
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Гидрометцентр предупредил о возможном росте частоты ураганов в ближайшее десятилетие 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщил журналистам глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Говорить о том, что в этом году или в следующем будут повторяться ураганы — просто невозможно. Но можно определенно говорить о том, что в течение десятилетия намечается выраженность повышения повторяемости таких событий, в том числе — связанных с ветровым режимом. Из этого следует, что нужно разрабатывать систему наблюдения, слежения за возникновением таких событий. И второе — систему предсказания, прогнозирования с максимально большой преждевременностью», — сказал Р. Вильфанд.
В субботу, 21 апреля, на столичный регион обрушился ураган. В результате разгула стихии, согласно информации Депздрава, двое человек погибли и 16 пострадали. Сообщалось, что службы комплекса городского хозяйства убрали и вывезли на утилизацию 1,2 тыс. поваленных деревьев, ураганом было повреждено около 30 кровель, которые были оперативно восстановлены.
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