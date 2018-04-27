Сильный шторм накроет Саратовскую область

Крайне неблагоприятные погодные условия ожидают жителей Саратова и региона в субботу 28 апреля.

Напомним, предстоящий день из-за праздничных дней будет рабочим (выходные — 30 апреля, 1 и 2 мая).

Региональное ГУ МЧС распространило информацию, в том числе и с помощью СМС-уведомлений, о том, что ночью и днем 28 апреля в регионе будет бушевать гроза с дождем. Осадки, по прогнозам синоптиков, будут обильные — до 15 мм.

Ветер усилится до 25 м/с. По шкале силы ветра этот показатель соответствует значению «Сильный шторм». Во время такого ветра возможны значительные разрушения зданий. Кроме того, ветер вырывает деревья с корнем. Поэтому жителям региона нужно быть предельно аккуратными и осторожными.

Также во время непогоды вероятно выпадение града. Эта информация крайне важна для дачников, которые уже высаживают в грунт растения.