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В Индии поезд врезался в школьный автобус, погибли 13 детей
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В Индии поезд врезался в школьный автобус, погибли 13 детей 

Газета.Ru 38 минут назад
Поезд совершил столкновение со школьным автобусом в штате Уттар-Прадеш, расположенном в северной части Индии, 13 детей погибли, еще восемь получили ранения, передает «НьюИнформ».
По предварительной информации, всем, кто погиб в страшной автокатастрофе, не было и десяти лет. Всего в момент дорожного инцидента в салоне автобуса, по разным данным, находились от 20 до 30 человек.
Причины страшной аварии устанавливаются. Власти штата Уттар-Прадеш выразили соболезнования родственникам и близким погибших. Решается вопрос о введении траура.
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