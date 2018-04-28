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Срочно: Девять человек стали жертвами ДТП в Индии
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Срочно: Девять человек стали жертвами ДТП в Индии 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Нью-Дели, 28 апреля /Синьхуа/ — В штате Уттар-Прадеш на севере
Индии по меньшей мере девять человек погибли и восемь пострадали в  субботу в результате того, что их автомобиль врезался в  припаркованный грузовик. Об этом сообщили в полиции. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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