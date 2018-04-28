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В Башкирии ураган сорвал кровлю с шести домов
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В Башкирии ураган сорвал кровлю с шести домов 

ufa1.ru 19 минут назад
Фото: ufa1.ru
Ураганный ветер, налетевший на Башкирию под вечер в субботу, 28 апреля, натворил бед в поселке Ермекеево. Порывы шторма сорвали крыши с нескольких домов, другие строения отделались меньшими разрушениями, и потеряли только несколько листов кровли. В общей сложности от стихии пострадали шесть зданий.
— Сообщение о ЧП поступило в 19.48. На месте работают спасатели МЧС. Порывы продолжаются, обстановка пока нестабильная. Погибших и пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сумма причиненного ущерба устанавливается.
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