В Башкирии ураган сорвал кровлю с шести домов 

Ураганный ветер, налетевший на Башкирию под вечер в субботу, 28 апреля, натворил бед в поселке Ермекеево. Порывы шторма сорвали крыши с нескольких домов, другие строения отделались меньшими разрушениями, и потеряли только несколько листов кровли. В общей сложности от стихии пострадали шесть зданий.
— Сообщение о ЧП поступило в 19.48. На месте работают спасатели МЧС. Порывы продолжаются, обстановка пока нестабильная. Погибших и пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сумма причиненного ущерба устанавливается.