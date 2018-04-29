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Ураганный ветер частично сорвал крышу детдома в Башкирии
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Ураганный ветер частично сорвал крышу детдома в Башкирии 

Газета.Ru 26 минут назад
Шквалистый ветер повредил кровлю детского дома в Башкирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
Отмечается, что в субботу и воскресенье в некоторых районах Башкирии наблюдался сильный ветер до 26 м/с.
"В результате сильного порыва ветра частично повреждена кровля детского дома в городе Учалы на площади 36 квадратных метров. Ветром сорваны листы профнастила, некоторые смяты. В детском доме находится 30 детей и трое взрослых, никто не пострадал", — сообщили в ведомстве.
Сейчас спасатели сняли смятые листы кровли, а оставшуюся часть закрепили. Поврежденные участки кровли укрыли брезентом, чтобы крыша не протекала.
Ранее сообщалось, что ураган в Башкирии сорвал крыши школы, детского сада, фермы и дома культуры.
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